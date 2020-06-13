صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل اتفاقه مع مصر بشأن القرض الجديد

حرص صندوق النقد الدولي اليوم السبت على الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالقرض الجديد الذي سوف تحصل عليه الدولة المصرية بمقدار 5.2 مليار دولار أمريكي في المرحلة القادمة، إضافة إلى الأسباب الرئيسية وراء حصول مصر عليه.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر خلال تصريحات صحفية لها اليوم السبت أن ذلك القرض الجديد الذي تم الاتفاق على حصول الدولة المصرية عليه في الفترة القادمة، سوف يساهم في الحفاظ على استقرار وضعية الاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل ملفت للغاية مؤخراً بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرض الذي يطلق عليه “اتفاق الاستعداد الائتماني” سوف يتم سداده على مدار عام واحد فقط لا غير، على أن يتم صرفه على 3 دفعات مختلفة سوف يحدد صندوق النقد الدولي قيمتها في وقت لاحق.

وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في حديثها على أن موافقة الصندوق من أجل حصول مصر على ذلك القرض كان أمراً طبيعياً، وخاصة بعد التزام الأخيرة بسداد قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الثلاثة الماضية بمقدار 12 مليار دولار.

وأضافت أيضاً أن قرض اتفاق الاستعداد الائتماني سوف يساعد الحكومة المصرية على توفير كافة خدمات القطاع الصحي لجميع المواطنين، إضافة إلى زيادة حجم الاهتمام بالفئات الفقيرة في المجتمع والتي عانت بشدة بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في تصريحاتها أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن القرض الجديد سوف يجعل الدولة المصرية قادرة على زيادة فرص العمل مرة أخرى بعدما زاد معدل البطالة مؤخراً بعد انتشار الوباء.

وشددت أيضاً على أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سوف يحدد مواعيد صرف القرض وقيمة كل دفعة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الصندوق يثق كثيراً في قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على النجاح الذي وصل إليه الاقتصاد المصري في السنوات الماضية، كما أشادت أيضاً بالخطة التي وضعتها الحكومة منذ عام 2018 حتى هذه اللحظة مما كان له الأثر الإيجابي على الاقتصاد في نهاية المطاف.