14 إجراءً جديدًا للتعايش مع كورونا تبدأ غدا وتستمر حتى نهاية يونيو

14 إجراءً جديدًا للتعايش مع كورونا تبدأ غدا وتستمر حتى نهاية يونيو

تبدأ الحكومة غدا الأحد، في تطبيق قرارات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، على أن تستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وإليكم الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا:

– حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة.

– يستمر إغلاق المقاهي، ، والكافيهات، والكافيتريات والكازينوهات، والنوادي الليلية، والملاهي، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه.

– يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ حتى إشعار آخر.

– يقتصر العمل في جميع المطاعم والمحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات الحظر، أما خدمات توصيل الطلبات للمنازل فتستمر على مدار اليوم.

– يتم إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية أمام الجمهور بدءاً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

– تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 صباحاً.

– استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري.

– تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال.

– استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، الخاص ببعض التدابير الاحترازية المتخذة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

– استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

– اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتى نهاية الشهر، يُسمح القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة للأندية، وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية.

– استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم في جميع وسائل النقل الجماعية، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، وحتى إشعار آخر.

– يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

– يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية وحتى إشعار آخر.