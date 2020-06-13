أول رد رسمي من مصر على موقف إثيوبيا الأخير بشأن سد النهضة

حرصت وزارة الموارد المائية والري المصرية على التعليق بشكل رسمي اليوم السبت على موقف إثيوبيا الأخير، والذي تمثل في تقديم الحكومة الإثيوبية ورقة تحتوي على 13 مادة جديدة تلغي جميع الاتفاقات القديمة بشأن موعد تشغيل وملء سد النهضة.

وأكد محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي اليوم السبت، أن الجانب المصري لا يشعر بأي نوع من أنواع التفاؤل على الإطلاق بخصوص المفاوضات التي تم استئنافها قبل يومين من الآن مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

وأشار أيضاً إلى أن الجانب المصري قد أبدى مرونة كبيرة خلال الاجتماعات الماضية بشأن العديد من التفاصيل التي تم الاتفاق عليها، كما تم القبول أيضاً بالاتفاق الذي أشرف على إعداده الجانب السوداني نظراً لكونه مناسباً للأطراف الثلاثة على حد سواء.

وشدد محمد السباعي في البيان على أن الجانب الإثيوبي موقفه متعنت بشكل غير مسبوق ولا يرغب في التوصل إلى أي اتفاق ثلاثي على الإطلاق، وخاصة بعد الاتفاق الذي عرضه في اجتماع يوم الخميس الماضي، وهو الاتفاق الذي لم توافق عليه مصر أو حتى السودان في ظل كونه لا يصلح تماماً سواء من الناحية الفنية أو حتى من الناحية القانونية.

وأضاف أيضاً أن موقف إثيوبيا الأخير يوضح جلياً نوايا الحكومة الإثيوبية التي لا ترغب في التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المصب، وإنما يبقى هدفها الرئيسي هو استغلال الموارد المائية لنهر النيل بدون ضوابط قانونية على الإطلاق.

وأوضح محمد السباعي في البيان أن إثيوبيا ترغب في التصرف بحرية في مياه نهر النيل، مع الحصول على توقيع كلاً من مصر والسودان من أجل ترك المجال لها كما تشاء، مما يعني بدوره تخلي دول المصب عن الحقوق المائية لها في نهر النيل.

وشدد أيضاً على أن الاتفاق الأحادي الذي طرحته إثيوبيا لا يضمن لدول المصب تماماً الحصص المائية الخاصة بهما في فترات الجفاف، كما يعطي الحكومة الإثيوبية الحق من أجل تغيير قواعد ومواعيد تشغيل وملء سد النهضة مثلما تشاء بدون الرجوع أو التشاور مع مصر والسودان.