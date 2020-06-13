كفر الشيخ تسجل اليوم ارتفاعاً جديداً في أعداد المصابين بفيروس كورونا

أوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، أن اليوم السبت قد شهد ارتفاعاً جديداً في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد مثلما كان الوضع تماماً على مدار الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن نتائج التحاليل التي إجراؤها اليوم للعديد من المواطنين قد أظهرت إصابة 38 شخصاً بالفيروس المستجد، ومعظمهم من المخالطين لحالات سبق لها الإصابة في الآونة الأخيرة.

وأشار أيضاً إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا سوف يتم تطبيقه على جميع الحالات الجديدة، من خلال نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل سواء داخل المحافظة أو حتى خارجها، إضافة إلى فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة الأخرى مع مواصلة المتابعة معهم لحين شفائهم بنسبة 100% من المرض.

ولا يعتبر ذلك الارتفاع في أعداد المصابين أمراً مفاجئاً على الإطلاق، حيث سجلت أغلب محافظات الجمهورية نفس المستوى في الارتفاع باستثناء العاصمة القاهرة التي تسجل دائماً المعدل الأعلى مقارنة بالجميع بسبب شدة الزحام بها.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى أكثر من 41 حالة، ولكن مع شفاء أكثر من 11 ألف حالة منهم وخروجهم من مستشفيات العزل إضافة إلى أكثر من ألف حالة أخرى.

ومن المتوقع أن يستمر ذلك الارتفاع سواء في أعداد المصابين أو الوفيات على وجه التحديد بعكس المتعافين في المرحلة القادمة، نظراً لأن هذه الفترة تمثل ذروة انتشار فيروس كورونا في مصر والتي كانت العديد من الدول حول العالم قد مرت بها في الأشهر الماضية.

ويأمل الجميع داخل مصر وخارجها في نهاية هذه الأزمة قريباً حتى تعود أنشطة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها، علماً بأن العديد من الحكومات ومن ضمنها الحكومة المصرية اتجهت مؤخراً إلى تخفيف القيود المفروضة على المواطنين نوعاً ما، ولكن مع ضرورة الاستمرار في الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

ويبقى الهدف الرئيسي من وراء استمرار تطبيق هذه الإجراءات هو عدم منح الوباء فرصة التفشي مرة أخرى في مختلف دول العالم.