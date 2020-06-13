وزارة النقل تعلن تعديل مواعيد القطارات تزامناً مع مواعيد حظر التجوال الجديدة

كشفت وزارة النقل بصفة رسمية اليوم السبت عن مواعيد القطارات التي تم تعديلها على كافة الخطوط التابعة لهيئة السكة الحديد، وذلك تزامناً مع مواعيد حظر التجوال الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ومن المقرر تطبيقها انطلاقاً من يوم غداً الأحد الموافق 14 يونيو 2020.

وقرر مجلس الوزراء أن تستمر فترة حظر التجوال في البدء انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً، ولكنه قام بتعديل موعد نهايتها بحيث أصبح في تمام الساعة الرابعة صباحاً بدلاً من الساعة الخامسة، حتى تكون هناك فرصة أكبر لكافة المواطنين من أجل الذهاب إلى أعمالهم بدون التأخير عليها في الصباح الباكر.

وبناءً على ذلك قامت هيئة السكة الحديد بتغيير مواعيد القطارات الخاصة بها المتمثلة في 698 قطاراً، حيث تبدأ جميع القطارات في التحرك انطلاقاً من الساعة الرابعة صباحاً على أن تتوقف حركة القطارات تماماً مع حلول الساعة الثامنة مساءً.

على صعيد آخر، قررت هيئة السكة الحديد تشغيل بعض القطارات الإضافية من أجل خدمة المواطنين بشتى الطرق الممكنة، حيث تم إضافة 6 قطارات على الوجهين سواء البحري أو حتى البحري، وتتمثل هذه القطارات على النحو التالي:

خط طنطا شربين والعكس / تم إضافة قطار رقم 487 وأيضاً قطار رقم 492.

خط القاهرة شبين القناطر والعكس / تم إضافة قطار رقم 320 وأيضاً قطار رقم 321.

خط المنصورة دمياط والعكس / تم إضافة قطار رقم 38 وأيضاً قطار رقم 69.

وتعتبر القطارات بمثابة إحدى أهم وسائل التنقل بين المحافظات لكافة المواطنين وخاصة بالنسبة إلى المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل أجرة استعمال إحدى المواصلات الأخرى التي تكون تكلفتها أعلى من القطارات بدون أدنى شك، علماً بأن هيئة السكة الحديد توفر للمواطنين البسطاء عربات درجة عادية داخل القطار بجانب عربات الدرجة الممتازة المكيفة التي يزيد سعرها عن الأولى.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد ناشد هيئة السكة الحديد في فترة سابقة بضرورة التزام القطارات بمواعيد حظر التجوال، حتى يكون المواطن قادراً على الذهاب إلى بيته قبل موعد الحظر من أجل ضمان عدم التعرض إلى المساءلة القانونية، وهو الأمر الذي استجابت له الهيئة مثلها مثل بقية المؤسسات في الدولة.