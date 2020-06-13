الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 13 يونيو في مصر .. رقم قياسي في عدد الوفيات

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 13 يونيو في مصر .. رقم قياسي في عدد الوفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020 بياناً رسمياً كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث استمرت الوزارة في رصد الحالات الجديدة سواء للمصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي، أن اليوم السبت قد شهد خروج 421 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد التعافي بشكل كامل من المرض.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك يعني أن إجمالي عدد المتعافين في مصر قد وصل إلى 11529 حالة، وذلك من أصل 12919 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة من إيجابية إلى سلبية في الفترة الماضية، موضحاً في الوقت ذاته أن جميع المتعافين قد تلقوا أفضل رعاية طبية ممكنة تحت إشراف مختلف الأطقم الطبية بشكل مجاني بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن معدل الإصابات اليومي لا يزال مرتفعاً كما كان الوضع في الأسابيع القليلة الماضية، حيث رصدت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت 1677 إصابة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، كما تم تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا على جميع الحالات الجديدة.

وأضاف أيضاً أن الحالات الحرجة تم نقلها على الفور إلى مستشفيات العزل، فيما تم نقل الحالات التي ظهرت عليها الأعراض بشكل واضح إلى نزل الشباب، أما الحالات الأخرى سواء البسيطة أو التي لم يظهر عليها أعراض تماماً فقد تم فرض العزل المنزلي عليها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن الجهات المختصة التابعة لوزارة الصحة والسكان تتواصل بصفة يومية مع حالات العزل المنزلي، كما يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية عبر مختلف القوافل الطبية إلى هذه الحالات لحين تعافيها بشكل كامل من الوباء.

وشدد أيضاً على أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد قد وصل إلى 42980 حالة حتى هذه اللحظة، ومن ضمنهم 1484 حالة وفاة بعدما تم تسجيل اليوم السبت 62 حالة وفاة جديدة من مختلف الفئات العمرية، ولكن بالأخص كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة بسبب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم مما يجعل عرضة للوفاة بدرجة أكبر من الفئات الأخرى.

وناشد الدكتور خالد مجاهد جميع المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان مسبقاً، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة إضافة إلى غسل اليدين، حيث تعتبر هذه الإجراءات بمثابة السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا حالياً لحين اكتشاف العلاج المناسب لذلك المرض المستجد.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2020: