التنفيذ خلال ساعات.. خطة الحكومة للتعايش مع كورونا في نقاط

التنفيذ خلال ساعات.. خطة الحكومة للتعايش مع كورونا في نقاط

تنفذ الحكومة المصرية بدءًا من اليوم الأحد خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والمعلنة منذ يوم الخميس الماضي مرفقة بقرار استمرارها لغاية نهاية شهر يونيو الجاري.

يبدأ تنفيذ الخطة خلال ساعات ونرصدها في التقرير التالي:

1- مواعيد الحظر لحركة المواطنينوانتقالهم ستبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 صباحًا.

2- سوف يستمر إغلاق المقاهي والملاهي والمحال والكافيتريات والكازينوهات والنوادي الليلية.

3- كل الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ سوف تكون مغلقة.

4- العمل في مطاعم الجمهورية وما هو على شاكلتها سوف يقتصر على مدار اليوم على تقديم خدمة الـ”تيك أواي”.

5- كل المحال التجارية والحرفية سوف يستم إغلاقها أمام المواطنين منذ الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

6- اعتبارا من 8 مساء يتم وقف كل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وذلك حتى الساعة 4 صباحًا.

7- كل الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والمحافظات للمواطنين سوف يتم تعليقها ما عدا مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وعدد من الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية وعدد من الخدمات المقدمة من قبل الشهر العقاري.

8- استمرار تعليق وجود طلاب داخل مقرات المدراس والجامعات والحضانات والمعاهد، ما عدا أعمال الامتحانات حسب ما يتم تحديده من قبل السلطة المختصة.

9- تنص الخطة على استمرار العمل بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بالتدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

10- سوف يستمر إغلاق كل الأندية الرياضية والشعبية وكذلك مراكز الشباب بالإضافة إلى صالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية.

11- بداية من غد الاثنين سوف يتم السماح إجراء أعمال رفع الكفاءة والصيانة وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية للنوادي الرياضية والاجتماعية، وذلك لغاية نهاية شهر يونيو الجاري.

12- النص على إلزام المواطنين بأن يرتدوا الكمامة في كل وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك.

13- عرض السينما والمسارح سوف يستمر تعليقها.

14- حركة الطيران الدولي سوف يتم تعليقها في كل المطارات المصرية حتى إشعار آخر.