رئيس مكافحة كورونا: نسارع للوصول إلى دواء فعال للقضاء على الفيروس

أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة الدكتور حسام حسني، أن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي أعلنت القضاء على فيروس كورونا المستجد بالكامل، لكن ظهرت فيها بعض الحالات خلال الفترة الماضية.

وقال حسني، خلال حواره عبر “سكايب” ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا مثل أي فيروس آخر فإنه لديه قدرة على التحور وتغيير شكله، مؤكدا: “تحور كورونا بشكل كامل لم يحدث في هده المرحلة، على الرغم من أنه أحدث بعض التغييرات ولكن لم يحدث تحورا كاملا”.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث “موجة ثانية” من فيروس كورونا، لكن إذا ظهر الدواء مهما تحور الفيروس فأصبح علاجه سهلًا، مشيرا إلى أن حربهم الأساسية مع الفيروس هو سرعتهم في التوصل إلى عقار فعال وآمن وليس حدوث موجة تانية من انتشار الفيروس.

وتابع حسني: “لو حدثت موجة ثانية من انتشار الفيروس، والعقار موجودا يا أهلا وسهلا، هنكون مستعدين ومش هيكون في خطر على أي مواطن مصري”.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بأن مصر من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث إن هناك إجراءات مشددة لحماية طلاب الثانوية العامة من عدوى الفيروس التاجي، ومطالبة أولياء الأمور بعدم انتظار أبنائهم خارج المدرسة لعدم حدوث زحام.