طقس 72 ساعة.. أرصاد تتوقع أمطار وانخفاض حرارة لمدة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغيرا ملحوظا في درجة الحرارة اليوم عن اليومين الماضيين، حسب تصريح الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تراجع درجة الحرارة إلى 33 و34 درجة، بعد تسجيلها 39 و38 درجة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد سوف يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، ولكنه سيكون لطيفا في الساعات المتأخرة من الليل وكذلك الساعات الأولى من الصباح الباكر، وسوف يكون ذلك على أغلب المناطق.

يذكر أن درجات الحرارة سجلت على القاهرة 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 دجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وعلى شمال وجنوب الصعيد تراوحت بين 36 و44 درجة.

أما عن فرص سقوط الأمطار فأشارت شاكر إلى أنها لا تزال موجودة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء،إلا أنها سوف تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

أما حركة الرياح فقالت شاكر أنها سوف تكون معتدلة على القاهرة ومعظم المناطق الشمالية، مشيرة إلى نسمة هواء لطيفة تقلل الاحساس بالحرارة، إلى جانب وجود نشاط لرياح مثير للأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

على أن يكون بداية اارتفاع درجة الحرارة من يوم الثلاثاء القادم تدريجيا، حتى تسجل يوم الأربعاء 38 درجة، ويوم الخميس تعود إلى المعدل الطبيعي مرة أخرى.

وعن السبب وراء ارتفاع درجة الحرارة، أوضحت شاكر أن امتداد منخفض السودان الموسمي، وتسبب في رفع نسبة الرطوبة.