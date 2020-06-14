ذروة كورونا تتوقعها الصحة في نهاية يونيو.. والثبات في منتصف يوليو

ذروة كورونا.. تحدث عنها الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إذ أكد على تحذيرهم للمواطنين منذ بداية نهاية شهر مايو الماضي ومقتبل شهر يونيو الجاري، من توقع أن يصل عدد الحالات المصابة إلى 2000 أو 2500 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وتحدث حسني في حوار له عبر “سكايب” لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “اكسترا نيوز” اليوم الأحد، عن أنه لا يوجد شيء حول توقع الذروة يوم كذا، وإنما الذروة تعرف حينما نصل إليها، حيث إن الخط البياني لفيروس كورنا يبين وصولنا لأعلى رقم ومن بعده يثبت ثم ينزل، وبالتالي فإننا سوف نصل للذروة حينما نصل إلى رقم نثبت عليه.

وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن يكون شهر الذروة في مصر هو شهر يونيو الجاري، على أن يكون أسبوعين الثبات هما أول أسبوعين من شهر يوليو القادم، وفي منتصف شهر يوليو يبدأ النزول، مشددا على أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى نصل إلى هذا التوقع.

وأشار إلى متابعتهم في الأونة الأخيرة زيادة في وعي المواطنين، وبداية تفعيل الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، مثل بداية ارتداء الكمامات والذي يعد واحد من الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس المستجد، لافتا إلى أه من المتبقي أن يحافظ المواطنين على المسافات الآمنة إذ تعد أهم معادلة نعمل عليها، مؤكدا أن مقاومة انتشار الفيروس أهم من الفيروس نفسه.

وكان حسني قال إن مصر من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث إن هناك إجراءات مشددة لحماية طلاب الثانوية العامة من عدوى الفيروس التاجي، ومطالبة أولياء الأمور بعدم انتظار أبنائهم خارج المدرسة لعدم حدوث زحام، وأن هناك احتمالا كبيرا لحدوث “موجة ثانية” من فيروس كورونا، لكن إذا ظهر الدواء مهما تحور فيروس كورونا المستجد فأصبح علاجه سهلًا، مشيرا إلى أن حربهم الأساسية مع فيروس كورونا هو سرعتهم في التوصل إلى عقار فعال وآمن وليس حدوث موجة تانية من انتشار الفيروس المستجد “كوفيد -19”.