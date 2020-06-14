مخابز وسوبر ماركت وتوصيل الطلبات.. 39 جهة مستثناة من قرارات الحظر

بدأت الحكومة تطبيق قراراتها الأخيرة، اليوم الأحد، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على: “مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، الخاص بفرض حظر التجوال ببعض مناطق سيناء، واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي”.

وأكد القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى ما يلي:

– مركبات الطوارئ.

– جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج.

– مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك.

– مركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

– مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي.

وجاء نص القرار في مادته الثالثة على: “تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات) أمام الجمهور بدءا من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا”، ويُستثنى من تطبيق الحكم ما يلي:

– المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين.

– محال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك.

– الصيدليات.

– السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

– أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

– جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ.

– المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية.

– المستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود.

– مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

– جميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء.

– خدمات طوارئ شركات الغاز، وطوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.

– خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات.

– تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي.

– التخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح.

– جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء.

ويستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ويستثنى من المادة السادسة من القرار الآتي:

– بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ويحددها وزير الداخلية.

– بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري ويحددها وزير العدل.

– الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد.

كما نصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الآتي:

– الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية أو القطاعات المهمة المترتبطة بتقديم خدمات للجمهور.

– خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات.

– خدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والبريد.

– أعمال الامتحانات