“ريمديسيفير” يصنع في مصر والتجارب تجرى على مصابي كورونا خلال أيام

أكد مصدران في قطاع الأدوية بمصر، إن واحدة من شركات الأدوية المحلية في مصر استطاعت تصنيع كمية محدودة من عقار “ريمديسيفير” المطور من قبل شركة “جلياد” الأمريكية للأدوية الأمريكية، من أجل أن يستخدم في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك بعد أن تبين من الدراسات الأولية أنه له نتائج وصفتها بـ”الواعدة”.

127 دولة منحتهم الشركة الأمريكية “جلياد” حق تصنيع وتوزيع دواء “ريمديسيفير”، ومصر من بين هذه الدول.

الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفا فارما” المصرية، أعلن وصول مصر إلى اتفاقية وصفها بـ”التاريخية” مع الشركة الأمريكية “جلياد” من أجل أن نصنع العلاج المضاد للفيروسات.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “إيفا فارما” المصرية أنهم يعملون على توفير العلاج لكل المصابين بفيروس كورونا المستجد، إذ تعمل الشركة بكل طاقتها من أجل أن تفوز في التحدي المرهق لتوفير هذا العلاج، خاصة وأنه يتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلدان النامية التي تعاني الأنظمة الحصية بها من ضغوط شديدة.

أما ريمديسيفير، فهو عبارة عن عقار تجريبي مضاد للفيروسات، عملت على تطوير شركة “جلياد” الأمريكية للأدوية وكان يستخدم الأول لعلاج الإيبولا.

وتبين في نتائج تجربة سريرية تم إجراءها على أكثر من 1000 شخص، أن مرضى فيروس كورونا، الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، قد تحسنت حالتهم الصحية بنسبة وصلت إلى 31% حسب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي.

وسوف يتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية، بموجب اتفاق “جلياد” و”إيفا”، وذلك كي يكون هناك تعزيز للجدول الزمني من أجل إنتاج عقار “ريمديسيفير” في أسرع وقت ممكن.

وأجريت تجربتان إكلينيكيتان على استخدام “ريمديسيفير”، حتى الآن، في علاج المرضى المصابين بالفيروس، بحسب “أرمانيوس”، وكانت نتائجهما إيجابية، ما أسهم في سرعة التعافي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني، أن شركة الأدوية المصرية بدأت إنتاج عقار “ريمديسيفير”، محليا وهذا “خبر سار” لجميع المصريين، مضيفا أن من المقرر بدء تجارب العقار على مرضى كورونا في عدد من مستشفيات العزل، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل معرفة نتائجه وتحديد إمكانية إضافته إلى بروتوكول العلاج.