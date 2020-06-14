112 متعافيًا من كورونا يخروجون من مستشفيات العزل الصحي في الشرقية

112 متعافيا من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” خرجوا من مستشفيات العزل في الشرقية، وفقا لما أعلنه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية.

وعن تفصيل التوزيع الرقمي للحالات، قال وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية اليوم الأحد، أن 20 حالة خرجت من مستشفى “منيا القمح” المركزي، و30 حالة خرجت من مستشفى “السعديين” المركزي، وخروج 10 حالات مستشفى العزل “النموذجي” بمدينة فاقوس، وحالتين خرجا من مستشفى “أولاد صقر” المركزي، وتم تسجيل حالات خروج بعد الشفاء لأول مرة من عدد من المستشفيات، من خلال شفاء 37 حالة بمستشفى “أبو حماد” المركزي، و13 حالة بمستشفى “ديرب نجم” المركزي.

وأكد مسعود أن الحالات كلها تحولت نتائج فحوصاتها المعملية، من الإيجابية إلى السلبية، وذلك عقب إجراء المسحة الثالثة لهم، وخضوعهم إلى بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تقديم كل أوجه الرعاية الطبية في مستشفيات العزل والحميات، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل في المنزل، والتأكد من اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن جميع حالات التعافي في جميع مستشفيات العزل بلغت حتى الآن نحو 544 حالة، منها نحو 170 حالة شفاء في مستشفى شيبة للعزل في الزقازيق، ونحو 36 حالة في مستشفى فاقوس النموذجي، ونحو 34 حالة في مستشفى بلبيس المركزي، ونحو 29 حالة في مستشفى الصدر بالزقازيق، ونحو 57 حالة في مستشفى منيا القمح المركزي، ونحو 6 حالات في مستشفى أولاد صقر المركزي.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن هناك 4 حالات تعافٍ في مستشفى مشتول السوق المركزي، وحالتين في مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، ونحو 6 حالات شفاء في مستشفى حميات الزقازيق، ونحو 14 حالة في مستشفى حميات سنجها في كفر صقر، ونحو 7 حالات في مستشفى الإبراهيمية المركزي، وحالتين في مستشفى حميات فاقوس، ونحو 97 حالة في مستشفى السعديين المركزي، ونحو 37 حالة في مستشفى أبو حماد المركزي.

وأكد وجود 13 حالة تعافت في مستشفى ديرب نجم المركزي، ونحو 28 حالة في مستشفى ههيا المركزي، ونحو حالة واحدة في مستشفى الصوفية المركزي، وحالة أخرى في مستشفى أبو كبير المركزي.