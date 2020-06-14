مياه الشرب بالإسكندرية تعلن انقطاع المياه غداً الإثنين .. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب التابعة لمحافظة الإسكندرية بصفة رسمية اليوم الأحد عن انقطاع خدمة المياه يوم غداً الإثنين عن إحدى المناطق لعدة ساعات متواصلة بسبب أعمال التصليح في أحد خطوط المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان رسمي أن قطع المياه يوم غداً الإثنين سوف يشمل منطقة المكس بالكامل، وهي المنطقة التي تتواجد في حي العجمي غرب محافظة الإسكندرية.

وأشارت أيضاً إلى أن قطع الخدمة سوف يكون انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً لعدة ساعات متواصلة، وذلك يرجع إلى أعمال التصليح التي سوف تتم على خط 700 مم المتواجد خلف ملعب المكس الخاص بنادي حرس الحدود.

وشددت شركة مياه الشرب في البيان على أن الخدمة سوف تعود مرة أخرى إلى المواطنين بعد الانتهاء مباشرة من أعمال التصليح، ومن المتوقع أن يحدث ذلك على مدار يوم غداً الإثنين قبل نهايته كحد أقصى.

وأضافت أيضاً أن جميع المواطنين المتواجدين في منطقة المكس يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة انقطاع الخدمة لحين عودتها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن “125” التابع لشركة مياه الشرب من أجل الحصول على المياه عبر إحدى السيارات المتنقلة التي تحمل المياه لخدمة المواطن.

ويأمل سكان منطقة المكس في عدم الانتظار لمدة طويلة بدون توفر مياه الشرب لديهم في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بأكمله وليس فقط الدولة المصرية وحدها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي قضى على حياة أكثر من 400 ألف نسمة من كافة جنسيات البشر.

ويعتبر السلاح الرئيسي من أجل مواجهة ذلك الوباء هو غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة لحين اكتشاف العلاج المناسب القادر على إنهاء هذه الأزمة، لذا لا يعد قطع المياه في الوقت الحالي أمراً مناسباً على الإطلاق بالنسبة لجميع المواطنين سواء في محافظة الإسكندرية أو حتى أي محافظة أخرى على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن شركة مياه الشرب في عدد من المحافظات كانت قد قامت بتأجيل بعض أعمال التصليح في الآونة الأخيرة من أجل تفادي قطع المياه على المواطنين.