فلكياً .. تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك وعدد أيام العطلة الرسمية

بات العالم بأكمله وخصوصاً العالم العربي على مشارف الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي لا يفصلنا عنه سوى حوالي شهر ونصف فقط لا غير تقريباً، بالرغم من أن الاحتفال به لن يكون كبيراً مثلما كان الحال تماماً في عيد الفطر المبارك الماضي.

ويرجع ذلك بدون أدنى شك إلى استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الوباء لا يوجد له أي علاج فعال حتى هذه اللحظة، لذا لن يكون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذه المرة مميزاً بعكس ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية على سبيل المثال.

ويرغب العديد من الناس في التعرف بالرغم من كل ذلك على موعد عيد الأضحى المبارك في نهاية المطاف، إضافة إلى عدد أيام العطلة الرسمية التي سوف يحصل عليها الموظفون في الدولة المصرية سواء بالنسبة إلى القطاع العام أو حتى بالنسبة إلى القطاع الخاص.

وإليكم الآن موعد عيد الأضحى المبارك المتوقع فلكياً من جانب الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك:

من المرجح أن يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الجمعة الموافق 31 يوليو القادم 2020، على أن تحسم الرؤية قبلها بيوم كل الجدل القائم حول الموعد النهائي.

على صعيد متصل، أوضح مصدر مسؤول في مجلس الوزراء أن عدد أيام العطلة الرسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك في العام الجاري سوف تقتصر على 3 أيام فقط لا غير بجانب يوم الجمعة أول أيام العيد، على أن تتمثل هذه الأيام في كلاً من السبت والأحد والإثنين توالياً أي 1 و2 و3 من شهر أغسطس المقبل.

ومن المؤكد أن عيد الأضحى المبارك سوف تكون له بهجة أكبر في حالة تمكن العالم من القضاء على جائحة كورونا، وتبقى كل الآمال معلقة على المؤسسات الطبية حول العالم من أجل اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب القادر على إنهاء هذه الأزمة، على أمل ألا يستمر نفس الوضع الحالي إلى غاية مطلع العام القادم 2021 مثلما تشير كل التكهنات في الآونة الأخيرة، وخاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بصفة يومية.