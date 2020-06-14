تعرف على آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في دمياط اليوم الأحد

تعرف على آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في دمياط اليوم الأحد

حرص مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة دمياط على الكشف عن آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 في كافة أنحاء المحافظة.

وأكد المصدر أن محافظة دمياط اليوم قد شهدت تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس المستجد بعدما تم التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة بهم، وبناءً على ذلك تم نقل جميع الحالات الجديدة إلى مركز التعليم المدني في مدينة دمياط من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية.

وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الإيجابية التي يتم التأكد من إصابتها بالوباء يتم نقلها على الفور إلى مركز التعليم المدني، موضحاً في الوقت ذاته أن نفس المركز إضافة إلى المدينة الشبابية التي تتواجد في مدينة رأس البر يستقبلان بعض الحالات من المحافظات الأخرى القريبة من محافظة دمياط.

وشدد المصدر على أن اليوم الأحد كانت هناك بعض الأخبار السارة لأبناء محافظة دمياط، بعدما تعافت 8 حالات جديدة من المرض إثر تحول نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، إضافة إلى شفائهم بنسبة 100% من الفيروس ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المتعافين في المحافظة وغادروا جميعاً مستشفيات العزل أو نزل الشباب بنجاح.

وأضاف أيضاً أن حالة الحزن قد سيطرت بشكل واضح للغاية على قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ، حيث شهدت القرية وفاة أحد الشباب متأثراً بإصابته بالفيروس المستجد، وبعدها بساعات قليلة فقط لا غير توفت والدته هي الأخرى لعدم قدرة كلاهما على تحمل المرض.

وأوضح المصدر أن أهالي قرية الركابية قاموا باستلام جثامين الحالتين، ثم تم دفنهما في نفس المقبرة تحت إشراف مسؤولي وزارة الصحة والسكان من أجل ضمان إتباع الأهالي بروتوكول دفن ضحاياً فيروس كورونا.

ويعيش أهالي محافظة دمياط بشكل عام وسط حالة من الرعب لا مثيل لها على الإطلاق بعدما انتشر الوباء بشكل واسع في كافة أنحاء المحافظة مثلما هو الحال تماماً في بقية نواحي الجمهورية، علماً بأن مديرية الشؤون الصحية في المحافظة قد عملت على تشكيل فرق خاصة من أجل تزويد حالات العزل المنزلي بحقائب المستلزمات الطبية لمحاولة الحد من انتشار المرض.