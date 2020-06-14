تعرف على جميع قرارات الحكومة اليوم بخصوص عودة الطيران والسياحة مطلع يوليو القادم

شهد مقر وزارة الدولة للإعلام اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً في غاية الأهمية وسط حضور كلاً من وزير الطيران المدني إضافة إلى وزير السياحة والآثار، من أجل إخطار مواطني الشعب المصري بجميع القرارات التي تم اتخاذها من جانب الوزارتين بشأن عودة حركة الطيران وحركة السياحة بشكل تدريجي انطلاقاً من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020.

وكانت حركة الطيران قد تم تعليقها من طرف الحكومة المصرية مثلها حركة السياحة ومعظم أنشطة الحياة الأخرى منذ منتصف شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم وليس داخل مصر فقط.

ووجدت الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى التعايش مع الفيروس المستجد خلال المرحلة القادمة بشتى الطرق الممكنة مثلما فعلت جميع الحكومات حول العالم مؤخراً، بعدما نصحت منظمة الصحة العالمية الجميع بذلك لحين اكتشاف العلاج المناسب لذلك المرض.

ولم تعارض منظمة الصحة العالمية تماماً فكرة التعايش مع الوباء، ولكن بشرط الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين بصفة عامة، نظراً لكونه السلاح الوحيد حالياً الذي يمتلك القدرة على مكافحة ذلك الفيروس.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم، أكد وزير الطيران المدني أن حركة الطيران سوف تعود انطلاقاً من شهر يوليو القادم بجميع المطارات على مستوى الجمهورية، وذلك داخلياً أو حتى خارجياً مع بعض البلاد الأخرى بشكل تدريجي، على أن تكون هناك 4 ضوابط رئيسية سوف يتم تنفيذها والتي تتمثل على النحو التالي:

العمل على تعقيم المطارات على مستوى الجمهورية بصفة دائمة ويومية بدون انقطاع. عدم تقديم أي نوع من أنواع وجبات الطعام باستثناء الوجبات الجافة فقط لا غير إضافة إلى المشروبات المعلبة. منع عملية توزيع أي مجلدات أو مطبوعات أو مجلات على المسافرين سواء في الطائرات أو حتى في المطارات. لن يتم السماح لأي مسافر وافد من بلد أخرى منتشر فيها وباء كورونا بالدخول إلى أرض مصر إلا في حالة تقديم ذلك المسافر لنتيجة تحليل PCR معتمدة من جانب وزارة الصحة التابعة لبلده الذي أتى منها.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أن حركة السياحة سوف تعود بدورها مرة أخرى بداية من شهر يوليو القادم، ولكن ذلك يقتصر فقط على 3 محافظات تتمثل في مرسى مطروح إضافة إلى جنوب سيناء وأيضاً البحر الأحمر، وهي المحافظات التي لم تشهد معدلات عالية من المصابين بكورونا.

وأضاف أيضاً أن الوزارة قامت بوضع بعض الضوابط الأساسية من أجل السماح للفنادق في هذه المحافظات بالعودة مرة أخرى إلى العمل واستقبال السائحين فيها بشكل طبيعي، حيث تتمثل هذه الضوابط على النحو التالي:

لن يتم فتح أي فندق تماماً إلا في حالة الحصول على ترخيص من جانب وزارة السياحة والآثار إضافة إلى ترخيص آخر من جانب وزارة الصحة والسكان، وفي حالة تجاهل الفندق لهذه التراخيص سوف يتم فرض عليه عقوبات صارمة. لن يتم السماح بتقديم الشيشة تماماً داخل الفنادق كما سيتم حظر الحفلات الجماعية. عدم السماح لأي سائح بالدخول إلى المطعم الخاص بالفندق إلا بعد قياس درجة حرارته، إضافة إلى زيادة المسافة بين المقاعد داخل المطعم وتجنب وجود الزحام بأي شكل من الأشكال. بعد مغادرة السائح للمطعم يتم إزالة المفارش الورقية التي كانت تتواجد على الطاولة الخاصة به على الفور، إضافة إلى تقديم الطعام في أطباق بلاستيكية بقدر الإمكان. يقتصر عدد أفراد الفوج السياحي الواحد على 25 فرداً فقط لا غير حتى إشعار آخر. يتوجب على كافة شركات السياحة بدون استثناء أن تقوم بتوفير الكمامات الطبية لكافة السائحين الوافدين. تقليص عدد السائحين في المتاحف المصرية في الساعة الواحدة، حيث لا يزيد عدد زائري المتحف المصري عن 200 فرد، أما بقية المتاحف يقتصر العدد على 100 فرد فقط. تقليص عدد العاملين في الفنادق بنسبة 50% أي تقسيم أوقات العمل بشكل أكبر. فرض الإقامة الجبرية على جميع القادمين من وادي النيل والدلتا الذين يعملون في الغردقة وشرم الشيخ، على أن تكون هذه الإقامة في مقر العمل لمدة 60 يوم متتالي بهدف تخفيف حركة المواصلات على الطرق، إضافة إلى وضعهم في الحجر الصحي قبل استلام مهامهم، فيما تلتزم إدارة الفندق بتقليص عدد العمال في كل غرفة من الغرف الخاصة بالعاملين. تفعيل طرق الدفع الإلكتروني قدر المستطاع بالنسبة إلى النزلاء والسائحين، إضافة إلى تعقيم وتطهير الفندق بشكل مستمر ويومي، وأيضاً قياس درجة الحرارة لأي فرد قبل دخوله إلى الفندق. تقليص عدد النزلاء في كل غرفة بحيث تتسع الغرفة إلى فردين فقط لا غير. حظر استعمال أي غرفة نزيل غادر الفندق ومنحها إلى نزيل آخر إلا بعد مرور 12 ساعة كاملة على مغادرة النزيل الأول بهدف تغيير الهواء داخل الغرفة، إضافة إلى تعقيم الغرفة وتطهيرها بشكل جيد.

ومن المؤكد أن هذه الإجراءات سوف تساعد الدولة المصرية على تنشيط حركة السياحة مرة أخرى في المرحلة القادمة بهدف دعم الاقتصاد المصري.