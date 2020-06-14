الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 14 يونيو في مصر .. زيادة استثنائية في عدد الوفيات

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 14 يونيو في مصر .. زيادة استثنائية في عدد الوفيات

إحصائيات كورونا اليوم، كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث استمر الارتفاع في أعداد المصابين الجدد مثلما كان الوضع تماماً في الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الأحد، أن معدل الإصابات لا يزال مرتفعاً في العاصمة القاهرة التي تحتل المرتبة الأولى مقارنة بجميع المحافظات الأخرى.

وأشار أيضاً إلى أن محافظة الجيزة تليها مباشرة في المرتبة الثانية ثم محافظة القليوبية، أما المحافظات التي لم تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين وحافظت على نفس معدلات الأشهر الماضية فلم تتغير تماماً، وتمثلت في كلاً من محافظة مرسى مطروح إضافة إلى جنوب سيناء وأيضاً البحر الأحمر.

وناشد الدكتور خالد مجاهد جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة، والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي في المقام الأول إضافة إلى غسل اليدين دائماً بالماء والصابون وأيضاً تجنب الأماكن المزدحمة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن هذه الإجراءات تعتبر حالياً بمثابة الوسيلة الوحيدة القادرة على الحد من انتشار وباء كورونا، نظراً لعدم اعتماد منظمة الصحة العالمية حتى هذه اللحظة أي علاج فعال قادر على القضاء تماماً على ذلك المرض.

وأضاف أيضاً أن وزارة الصحة والسكان تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل محاولة التصدي بشتى الطرق الممكنة للفيروس المستجد، كما تبذل الأطقم الطبية أقصى مجهود ممكن لديها من أجل المساهمة في عملية تعافي أكبر عدد ممكن من المصابين كما كان الحال تماماً على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الأحد قد شهد خروج 402 حالة جديدة من مستشفيات العزل ونزل الشباب بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين في الدولة المصرية إلى 11931 حالة، وذلك من أصل 13332 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وشدد أيضاً على أن وزارة الصحة والسكان لا تزال ترصد الحالات الجديدة في كافة المحافظات، حيث تم رصد اليوم 1618 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 44598 حالة إلى غاية الآن، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع يتلقى الرعاية الطبية اللازمة مجاناً بدون أي تكاليف مالية تماماً، كما أكد أيضاً تسجيل 91 حالة وفاة جديدة مما يعني أن إجمالي عدد الوفيات قد وصل إلى 1575 حالة وفاة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأحد 14 يونيو 2020:

إحصائيات كورونا اليوم