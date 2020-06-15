للمرة الأولى في مصر.. مسحات كورونا من داخل السيارة

مسحات كورونا من داخل السيارة، خدمة جديدة لتشخيص المصابين بفيروس كوورنا، أعلنت عنها شركة برايم سبيد ميديكال، إذ أطلقت الشركة أحدث خدماتها من أجل تشخيص فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، عن طريق تقديم خدمة الـ”درايف ثرو”؛ من أجل أخذ مسحات وعيّنات من داخل السيارة.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات، ومن المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أول مركزٍ من أجل تقديم هذه الخدمة في جامعة عين شمس؛ لتكون مصر أول دولة أفريقية تقدم هذه الخدمة، كما تكون واحدة من أوائل الدول المتقدمة على مستوى العالم في تفعيلها.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم المهندس تامر وجيه، بدور الدولة ودور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والتعاون الكبير من أجل إنشاء أول مركزٍ من نوعه داخل مصر لخدمة شريحة كبيرة للمواطنين، وإتاحة فرصة التحليل والاطمئنان لكل من يرغب.

وأكد المهندس تامر وجيه، في بيان صدر عنه اليوم، أن الخدمة الجديدة تتضمن 3 أنواع من التحاليل التحليل الأول وهو المسحة عن طريق الأنف، وتحلل عن طريق جهاز “بي سي آر” المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وأوضح أن التحليل الثاني هو الاختبار السريع “رابيد تست” للأجسام المضادة لفيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم، وأن النوع الثالث من التحاليل فهو تحليل الدم.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم على أن الشركة على استعداد تام من أجل فتح 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة في محافظات الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يجرى تجميع العينات وإرسالها للتحليل في المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.