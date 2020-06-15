لعق فاترينة صيدلية بلسانه.. ضبط المتهم في الغربية وتسليمه لبيان إصابته بفيروس كورونا من عدمه

دخل شخص صيدلية ولعق بلسانه إحدى الفاترينات، ذلك فحوى فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تبين أنه في محافظة الغربية، ونشر ذعر بأن يكون مصابا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وأن يكون تعمد ما فعله لنشر المرض بين المواطنين، وعليه ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اليوم الاثنين هذا الشخص.

إذ أنه بعد فعلته تم تسليمه إلى الشرطة، والتي سلمته إلى مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الغربية من أجل أن تتخذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأتضح أنه شخص “مهتز نفسيًا” ليس بحوزته أي أوراق من شأنها اثبات شخصيته”، وتم تسليمه إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية من أجل بيان حالته الصحية وإذا كان حاملا لفيروس كورونا من عدمه.

ولمحافظة الغربية حوادث مقترنة بكورونا، حيث فتح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تحقيقا في الواقعة المرصودة بتبادل بين جثة رجل من قرية من قرى كفر الزيات وسيدة من مدينة المحلة توفيا متأثرين بفيروس كورونا المستجد في مسشتفى عزل كفر الزيات.

تم اكتشاف الواقعة بعد استلام أهالي كل متوفى للجثة ذويه، وأشار حميدة إلى أنه تم تدارك الخطأ في أقل وقت ممكن، كما أمر بفتح التحقيق في تلك الواقعة، مؤكجا اشتراط مديرية الصحة حضور أحد أقارب المتوفى في أثناء أعمال الغسل والكفن للمتوفين بفيروس كورونا، مضيفا أن الجثة توضع داخل الكيس بمعرفتهم، إذ أن الكفن يتم بطريقة لا يفتح بعدها وذلك اتباعا للإجراءات الوقائية في عدم نقل المرض.

ومصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، قالت إن الخطأ تسبب فيه عامل المشرحة لعدم التزامه بالإجراءات المتبعة، إذ أنه مقرر وجوب حضور أهل المتوفى في أثناء تغسيل وتكفين جثة ذويهم، وهذا ما غفل عنه العامل غير أن ذوي المتوفى من كفر الزيات قد جاءووا بسيارة نقل موتى وليست سيارة إسعاف، واستلموا الجثة وكانوا في طريقهم إلى المقابر دون أن يتأكدوا أن الجثة لقريبهم.