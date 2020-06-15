بتعاملات 302 ألف دولار.. ضبط 5 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي

تابعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها من أجل ضبط كل صور الخروج على القانون، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، وذلك في مجال عمل الإدارة، لا سيما في مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا اتجار في النقد الأجنبي، وتحويلات مالية غير مشروعة، وتزوير قي أوراق رسمية، مُتهم فيها 5 أشخاص.

وأوضح الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن إجمالي المبالغ المضبوطة في القضايا الخمسة بلغ نحو 65 ألفا و300 جنيه، ألفين و317 دولارا أمريكيا، ألفين و455 يورو، 35 درهما إماراتيا، و20 جنيها إسترليني، ضبطت نقدا، كما ضبطت القوات نحو 300 ألف دولار أمريكي، مستنديا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.