مصر تعلن خياراتها البديلة إذا تعنتت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

تناول سامح شكري وزير الخارجية، المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، خلال مشاركته اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة”.

وقال شكري، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور عدد من قيادات المجلس، في مقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي جرى بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بثا مباشرا، إن مصر ملتزمة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلّيها بنوايا صادقة من أجل التوصل إلى اتفاقٍ عادل ومنصف لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.

وأضاف شكر، أن الموقف التفاوضي الأخير مع إثيوبيا لا يبشر بحدوث نتائج “إيجابية” إذا استمر الجانب الإثيوبي في تعنته، على نحوٍ سيجعل مصر مضطرة إلى بحث خيارات أخرى منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؛ لكي ينهض بمسؤولياته كي يتدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عن طريق الوقوف دون اتخاذ إثيوبيا إجراءً أحاديًا، من شأنه التأثير “سلبا” على حقوق مصر المائية.

وكانت وزارة الري الإثيوبية، أصدرت بيانا، نقلته شبكة “روسيا اليوم”، أوضحت فيه توصل الدول الثلاث لتفاهم بشأن التخزين بالمرحلة الأولى، وذلك بناء على جدول ملء سد النهضة الكبير الإثيوبي، إلى جانب التوصل لاتفاق بشأن حجم التدفق من البيئة والقواعد الأساسية للملء الأولى، إضاقة إلى سبل التعامل مع مكافحة الجفاف خلال الفترة المشار إليها.

تفاهم بشأن قواعد ضمان الأمن في سد النهضة، هوأيضًا ما توصلت إليه مفاوضات الدول الثلاث، حسب وزارة الري الإثيوبية، إلى جانب دراسة تداعيات عمل السد بالنسبة إلى البيئة والأجواء الاجتماعية.

المفاوضات تستهدف النقاش والاتفاق بشأن التخزين المبدئي والتشغيل السنوي لسد النهضة، حسب ما أكدت إثيوبيا التي أضافت أن توزيع مياه النيل بين الثلاث دول لم يناقش.

يشار إلى أن السودان منذ 11 يونيو الجاري تستضيف مفاوضات تجمع أطراف أزمة سد النهضة الثلاث ممثلين في وزراء الري إثيوبيا ومصر والسودان.