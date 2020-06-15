كفر الشيخ تسجل 118 إصابة جديدة بكورونا الأعلى في المحافظة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقا.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه جرى أخذ عينات من الحالات من أجل تحليلها، والتي أثبتت نتائجها المعملية إصابة نحو 118 شخصًا بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن الرقم يعتبر الأعلى في المحافظة، منذ بدء انتشار أزمة كورونا.

وأضاف أن الإصابات، بحسب توزيعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وفق العينات الواردة لمعمل التحاليل، جاءت في مستشفى الحامول المركزي 6نحو حالات، ومستشفى صدر كفر الشيخ نحو 26 حالة، وفي مستشفى قلين المركزي نحو 5 حالات، ونحو 5 حالات مثلهم في مستشفى سيدي غازي المركزي، وفي مستشفى العبور للتأمين الصحي نحو 17 حالة، ونحو 23 حالة في مستشفى حميات دسوق، ونحو 11 حالة في مستشفى دسوق العام، ونحو 19 حالة في مستشفى حميات كفر الشيخ، ونحو 6 حالات في مستشفى سيدي سالم المركزي.

يذكر أن إحصائيات كورونا أمس، كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث استمر الارتفاع في أعداد المصابين الجدد مثلما كان الوضع تماماً في الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الأحد، أن معدل الإصابات لا يزال مرتفعاً في العاصمة القاهرة التي تحتل المرتبة الأولى مقارنة بجميع المحافظات الأخرى.