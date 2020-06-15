الشرقية تعلن انقطاع المياه غداً الأربعاء عن قرى مركز بلبيس .. تعرف على التفاصيل

أعلنت محافظة الشرقية بشكل رسمي اليوم الإثنين عن قطع المياه يوم غداً الأربعاء عن جميع القرى التابعة لمركز بلبيس لمدة 6 ساعات كاملة، وذلك على هامش الصيانة الشهرية التي تمم في محطة المياه المرشحة المتواجدة في المدينة.

وأصدر مركز مدينة بلبيس برئاسة اللواء سامي علام بياناً رسمياً أكد فيه أن قطع المياه يوم غداً الأربعاء سوف يشمل كل المناطق التابعة للمركز بدون أي استثناء على الإطلاق لمدة 6 ساعات فقط لا غير.

وأشار أيضاً إلى أن انقطاع الخدمة سوف يكون انطلاقاً من الساعة التاسعة مساءً إلى غاية الساعة الثالثة صباحاً من فجر يوم الخميس، على أن يتم ضخ المياه مباشرة بعد الانتهاء من عملية الصيانة بشكل طبيعي لجميع القرى والمناطق المتواجدة في المدينة.

وجاء ذلك البيان من أجل تنبيه أهالي مدينة بلبيس بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه طوال مدة قطع الخدمة، حتى لا يشعر أي مواطن بأي ضرر على الإطلاق أثناء إجراء عملية الصيانة.

ولا يعتبر ذلك الأمر جديداً على الإطلاق على أهالي مدينة بلبيس، نظراً إلى قيام مركز المدينة بعملية صيانة دورية لمحطة المياه المرشحة، من أجل تفادي حدوث أي خلل أو عطل بأي حال من الأحوال في هذه المحطة التي توفر المياه لكافة أهالي المدينة على حد سواء.

ومن المؤكد أن قطع المياه لا يعد أمراً مرغوباً فيه تماماً من جانب كافة مواطني الشعب المصري في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلها مثل جميع دول العالم الأخرى، وذلك يرجع إلى أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي لا يوجد له أي علاج فعال حتى هذه اللحظة.

وناشدت منظمة الصحة العالمية العالم بأكمله على مدار الأشهر الماضية بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة إضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل عام، حيث يعتبر ذلك هو السلاح الوحيد القادر حالياً على إيقاف تفشي ذلك الوباء، لذا يحتاج جميع المواطنين في مصر إلى توفر خدمة مياه الشرب على مدار الساعة بدون أي انقطاع تماماً لحين نهاية هذه الأزمة قريباً.