تعرف على جميع خدمات وزارة الكهرباء عبر منصتها الإلكترونية مطلع يوليو القادم

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبداية عهد جديد مع مواطني الشعب المصري انطلاقاً من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020، بسبب تحويل معظم الخدمات التي يستفاد منها المواطنون إلى خدمات رقمية عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة والتي سيتم إطلاقها قريباً.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه المنصة الإلكترونية التي سوف يتم إطلاقها يبقى الهدف الرئيسي من ورائها، هو تسهيل تقديم الخدمات لكافة المواطنين إضافة إلى تخفيف الضغط والعبء على شركات توزيع الكهرباء المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار أيضاً إلى أن المنصة الإلكترونية سوف تقدم 16 خدمة مختلفة خاصة بالكهرباء لمواطني الشعب المصري، وذلك تزامناً مع خطة الدولة المصرية لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية إلكترونية بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

وإليكم الآن جميع الخدمات التي يمكن للمواطن الاستفادة منها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الكهرباء بداية من مطلع يوليو القادم:

تقديم طلب تركيب عداد كودي لخدمة العملاء والدعم الفني. تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة. تسجيل قراءة عداد الكهرباء. الحصول على شهادة بيانات استهلاك. الحصول على شهادة بيانات للتعاقد أي مصالحة. دفع فواتير استهلاك كهرباء. تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف. تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد. تقديم طلب فحص العداد. تغيير اسم صاحب العداد. تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر. تقديم طلب رفع العداد. تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية. تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية. تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية. تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

ومن المؤكد أن هذه الخدمات سوف تساهم كثيراً في راحة المواطن المصري في نهاية المطاف، وهو الدرس الذي تعلمته الحكومة المصرية جيداً بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بات الآن الجميع قادراً على الاستفادة من معظم الخدمات الحكومية بدون الحاجة للذهاب إلى المصلحة التي تقدم الخدمة والانتظار لساعات طويلة لحين تنفيذ هذه الخدمة.