الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 15 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 46 ألف

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بات التخوف كبيراً في الشارع المصري مؤخراً بسبب ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بشكل ملحوظ للغاية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في البيان، أن اليوم الإثنين قد تم رصد 1691 إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 46289 حالة حتى هذه اللحظة.

وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الجديدة تم تطبيق عليها بروتوكول علاج فيروس كورونا، حيث نقلت الحالات الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل، فيما نقلت الحالات التي ظهرت عليها أعراض المرض إلى نزل الشباب، أما الحالات البسيطة إضافة إلى التي لم تظهر عليها أعراض فقد تم فرض العزل المنزلي عليها.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع الحالات المتواجدة في العزل المنزلي يتم التواصل معها بصفة يومية من جانب مسؤولي وزارة الصحة والسكان ومديريات الشؤون الصحية التابعة لها في مختلف المحافظات، كما يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية لهذه الحالات عبر القوافل الطبية.

وأضاف أيضاً أن معدل الوفيات لا يزال مرتفعاً كما كان الوضع مؤخراً، حيث تم تسجيل اليوم الإثنين 97 حالة وفاة جديدة بسبب ذلك الوباء، مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد الوفيات في مصر قد وصل إلى 1672 حالة حتى هذه اللحظة مع الوضع في الاعتبار أن النسبة الأكبر من الوفيات تندرج ضمن فئات كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم قد شهد خروج 398 حالة جديدة من مستشفيات العزل ونزل الشباب بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وبالتالي وصل إجمالي عدد المتعافين في مصر إلى 12329 حالة، وذلك من أصل 13732 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وشدد أيضاً على أن جميع المتعافين قد تلقوا أفضل رعاية طبية ممكنة في المستشفيات تحت إشراف الأطقم الطبية بشكل مجاني بدون تحمل أي أعباء مالية على الإطلاق، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية، وهي نفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع كافة المصابين حالياً أو حتى المصابين الجدد.

وناشد الدكتور خالد مجاهد كافة المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتي تتمثل بالدرجة الأولى في غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة إضافة إلى التباعد الاجتماعي قدر الإمكان وأيضاً تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، لعدم منح الفيروس الفرصة لكي ينتشر بشكل أكبر في الفترة القادمة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الإثنين 15 يونيو 2020: