الإعلان عن بدء طرح كمامات قماش ضمن المقررات التموينية خلال ساعات

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزير علي المصيلحي سيعلن خلال ساعات تفاصيل بدء طرح كمامات قماش ضمن المقررات التموينية، بدءا من شهر يوليو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن الكمامات المقرر طرحها ستورد من الهيئة المصرية للشراء الموحد، لضمان سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات، موضحًا أن سعر الكمامة القماش لم يحدد حتى الآن، ولكنه سيكون قريبا من السعر الذي أعلنته الحكومة في طرح الكمامات القماش في الأسواق وهو 5 جنيهات، مؤكدا أنه سيخصم من رصيد الفرد السلعي.

وتابع، أن الوزارة لديها 22 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 70 مليون مواطن، أي بمعدل شهري أولي تحتاج 15 مليون كمامة، وهذا ليس توزيعا مجانيا، فالمواطن له رصيد سلعي على البطاقة يبلغ 50 جنيها، وسعر الكمامة سيكون من ضمن هذا الرصيد.