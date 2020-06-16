مستشار وزير الصحة: أرقام وفيات كورونا في مصر “خادعة”

قال مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، الدكتور شريف وديع، إن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد لا تزال في ارتفاع ملحوظ، ولم يحدث حتى الآن استقرار في الأرقام، لذا لا نستطيع أن نتوقع بداية تراجع الأرقام.

وأضاف “وديع”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “Mbc مصر”، أنه بالنسبة لعدد الوفيات فهي أرقام مرتفعة ولكنها خادعة، حيث أن نسبة الوفيات رغم ارتفاعها خلال اليومين الماضيين، إلا أنها أقل من بداية انتشار الفيروس في مصر، حيث أن أرقام الوفيات لا تُحسب كعدد فقط، بل تُحسب عن طريق نسبة الإصابات مجمعة بالنسبة إلى عدد الوفيات.

وتابع، لو وضعنا 1672 حالة وفاة من فيروس كورونا أمام 47289 حالة إصابة سنجد أن النسبة 3.55%، لكن لو رجعنا لأرقام مثلا يوم 7 إبريل أو 14 إبريل سنجد النسبة كانت 8%، مشيرا إلى أن كل المنظومات الصحية في العالم أصبح بها خلل بسبب فيروس كورونا، ولكن نسعى جاهدين لتقليل نسبة الوفيات.