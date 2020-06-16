وزارة التضامن تكشف التفاصيل الكاملة بشأن زيادة المعاشات فى يوليو القادم

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن كافة التفاصيل الخاصة بزيادة المعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020 لكافة أصحاب المعاشات بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على 3 زيادات مختلفة في شهر يوليو المقبل، وتتمثل هذه الزيادات على النحو التالي:

العلاوات الخمس التي سوف يتم إضافتها على المعاشات. العلاوة الدورية بمقدار 14% لجميع أصحاب المعاشات. المتجمدات الخاصة بالعلاوات الخمس، والتي سوف يتم صرفها على 4 مراحل مختلفة تتمثل في يوليو 2020 بالنسبة إلى المرحلة الأولى، ثم أكتوبر 2020 بالنسبة إلى المرحلة الثانية، ومن ثم يناير 2021 بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، وأخيراً أبريل 2021 بالنسبة إلى المرحلة الرابعة والأخيرة.

وأشارت أيضاً إلى أن العلاوات الخمس سوف يتم منحها لكل شخص خرج على المعاش بداية من 1 يوليو 2006 إلى غاية 1 يوليو 2015، ويصل عددهم إلى 2 مليون و400 ألف مستحق، فيما تصل إجمالي قيم المتجمدات الخاصة بهذه العلاوات إلى 28 مليار جنيه، أما قيمة التكلفة السنوية من أجل صرف العلاوات الخمس تصل إلى 7 مليار جنيه.

وشددت نيفين القباج في حديثها على أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت حريصة على إنشاء موقع إلكتروني خاص بها، من أجل الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بأصحاب المعاشات، إضافة إلى معرفة قيمة العلاوات الخمس وأيضاً تقديم التظلمات في حالة وجود أي شكوى من جانب أي مواطن.

يذكر أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل قيمة هذه الزيادات لأصحاب المعاشات، علماً بأن زيادة العلاوات الخمس على وجه التحديد قد تم إقرارها بصفة رسمية أخيراً بعد صراع طويل ومطالبات كثيرة من جانب أصحاب المعاشات، إلا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد استجاب لهذه المطالبات وتدخل بنفسه لكي يتم الموافقة على صرف هذه العلاوات.

ويترقب أصحاب المعاشات بفارغ الصبر حلول شهر يوليو المقبل من أجل صرف هذه الزيادات الجديدة، حتى يكونوا قادرين على تحمل أعباء الحياة وخاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية حالياً نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.