نصائح هامة من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس يوم غداً الأربعاء

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على توجيه عدد من النصائح الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري، وذلك بشأن حالة الطقس يوم غداً الأربعاء المتوقع أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، أن جميع المواطنين يجب عليهم تجنب السير لمدة طويلة تحت أشعة الشمس خلال ساعات النهار.

وأشارت أيضاً إلى أن الكل يجب عليه ارتداء الملابس القطنية في حالة الخروج إلى الشوارع، إضافة إلى ضرورة تناول المياه والمشروبات السائلة بصفة مستمرة حتى لا يتعرض أي مواطن إلى أي أضرار صحية على الإطلاق.

وشددت الدكتورة إيمان شاكر في حديثها على أن درجات الحرارة سوف ترتفع بشكل واضح للغاية على كافة أنحاء الجمهورية يوم غداً الأربعاء، حيث تزيد بمعدل 3 أو 4 درجات مع اختلاف الزيادة بين كل منطقة وأخرى.

وأضافت أيضاً أن القاهرة الكبرى سوف يكون الطقس فيها حاراً مثلها مثل الوجه البحري، أما جنوب البلاد سوف يكون الطقس فيها حاراً للغاية، فيما سيكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية خلال فترة النهار على أن يكون لطيفاً في الليل.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر في تصريحاتها أن درجات الحرارة سوف تتراوح بين 37 إلى 38 درجة مئوية على كلاً من القاهرة الكبرى إضافة إلى الوجه البحري، أما السواحل الشمالية فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى 28 درجة مئوية.

وشددت أيضاً على أن جنوب الصعيد سوف تصل درجات الحرارة فيها إلى 43 درجة مئوية، بينما سوف تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 41 درجة مئوية.

وعانت الدولة المصرية مؤخراً بشكل واضح من ارتفاع درجات الحرارة في الكثير من الأيام مع حلول فصل الصيف كما كان متوقعاً، علماً بأن حالة الطقس كانت لطيفة على مدار الأيام القليلة الماضية في بعض المناطق، على أمل ألا تمر البلاد بإحدى المنخفضات الجوية الحارة مثل منخفض السودان الموسمي على سبيل المثال الذي ضرب كافة أنحاء الجمهورية في بداية الصيف الجاري.