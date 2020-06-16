إسلام عنان يتوقع نهاية الموجة الأولى لكورونا في مصر مطلع أغسطس القادم

حرص الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة المعروف على الكشف اليوم الثلاثاء عن الموعد المتوقع لنهاية الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد في مصر، إضافة إلى موعد انخفاض أعداد المصابين والوفيات بشكل تدريجي بعدما ارتفع بشكل واضح في الفترة الماضية.

وأكد الدكتور إسلام عنان خلال تصريحات تلفزيونية له صباح اليوم الثلاثاء في برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر 2″، أن الموجة الأولى للفيروس المستجد سوف تنتهي مع بداية شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2020 على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار أيضاً إلى أن أعداد المصابين والوفيات الجديدة التي يتم تسجيلها بصفة يومية سوف تنخفض بشكل تدريجي انطلاقاً من مطلع شهر يوليو القادم، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي تم تسجيله على مستوى مختلف الحالات الجديدة طوال الأيام الماضية.

وشدد الدكتور إسلام عنان في حديثه على أن جميع الحالات التي تكشف عنها بيانات وزارة الصحة والسكان يومياً سواء فيما يتعلق بالمصابين أو حتى الوفيات، هي حالات مؤكدة بنسبة 100% وغير مشكوك أو مشتبه في إصابتها أو وفاتها، نظراً لأن جميع المصابين على وجه التحديد قد أجروا الفحوصات والتحاليل اللازمة بشكل صحيح تحت إشراف مسؤولي الوزارة.

وأضاف أيضاً أن أغلبية المتعافين من ذلك الوباء لم يصابوا به مرة أخرى سواء في مصر أو حتى في مختلف دول العالم الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن المتعافي من الفيروس في الموجة الأولى قد يكون معرضاً لتجدد إصابته في الموجة الثانية بسبب تغير الجينات الوراثية الخاصة بالفيروس لكثرة أعداد المصابين.

وأوضح الدكتور إسلام عنان في تصريحاته أن الجدل لا يزال قائماً بقوة حول السيناريو المتوقع حدوثه لموجة وباء كورونا الثانية في مصر، حيث من الوارد أن تكون هذه الموجة الثانية غير خطيرة ولن تكون أعداد المصابين والوفيات فيها كبير.

وشدد أيضاً على أن هناك احتمال قائم بأن تكون الموجة الثانية أشرس بكثير مما كان عليه الوضع في الموجة الأولى، وهو نفس الوضع الذي عاشه العالم بأكمله خلال انتشار الأنفلونزا الإسبانية منذ عدة سنوات ماضية.