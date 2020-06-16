بشرى سارة للمصريين .. وزارة الصحة تؤكد توفر بلازما لجميع مصابي كورونا قريباً

حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء على طمأنة جميع أفراد ومواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص الكميات المتوفرة من بلازما المتعافين من أجل المساهمة في علاج كافة مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة والسكان خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الثلاثاء في برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر 2″، أن الوزارة سوف تعلن بصفة رسمية قريباً عن توفر كميات هائلة من بلازما المتعافين من الفيروس المستجد.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الكميات سوف تساهم في علاج جميع المصابين الحاليين، أو حتى الحالات التي سوف يتم تسجيل إيجابيتها في الأشهر القادمة، بعدما أثبتت هذه الطريقة مدى فعاليتها في العلاج إضافة إلى تبرع عدد هائل لا حصر له من المتعافين بالدم.

وشدد الدكتور إيهاب سراج الدين في حديثه على أن وزارة الصحة والسكان تعمل حالياً على زيادة عدد أجهزة سحب الدم في كافة المراكز الإقليمية التابعة لخدمات نقل الدم القومية، حتى هذه المراكز قادر على استقبال أكبر عدد ممكن من المتبرعين في الفترة المقبلة.

وأضاف أيضاً أن مصر تمتلك حتى هذه اللحظة 28 مركزاً من هذه المراكز الإقليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتستقبل هذه المراكز المتبرعين بالدم بهدف الحصول على البلازما من المتعافين من المرض المستجد على وجه التحديد.

وأوضح الدكتور إيهاب سراج الدين في تصريحاته أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص جولات منزلية في عدة محافظات، من أجل الحصول على بلازما المتعافين بدون الحاجة إلى ذهابهم إلى مراكز التبرع، مؤكداً في الوقت ذاته أن حملات التوعية التي قامت بها الوزارة أو حتى مختلف وسائل الإعلام المصرية مؤخراً ساهمت في زيادة كميات البلازما التي تساعد في إنقاذ حياة الحالات الحرجة على وجه التحديد.

وتعتبر بلازما المتعافين من ضمن الطرق التي اعتمدتها وزارة الصحة والسكان في الفترة الماضية من أجل علاج مصابي كورونا، علماً بأن هذه الطريقة معتمدة عالمياً في ذات الوقت من جانب منظمة الصحة العالمية لحين اكتشاف العلاج المناسب القادر على إنهاء هذه الأزمة.