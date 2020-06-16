تعرف على تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء مع وزير العدل

شهد اليوم الثلاثاء اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع قد تم فيه تناول العديد من الملفات الهامة للغاية الخاصة بوزارة العدل، وفي مقدمتها ملف الهيئات القضائية وتطوير العمل فيها بناءً على تكليفات سابقة من جانب الرئيس السيسي نفسه.

وأشار أيضاً إلى أن الاجتماع شمل الحديث عن الإجراءات الوقائية التي سوف يتم اتخاذها في كافة المرافق التابعة لوزارة العدل في المرحلة القادمة، وتحديداً التي يتعامل معها مواطني الشعب المصري بكثافة كبيرة من أجل ضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد السفير بسام راضي في حديثه على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب مجدداً بضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات الوقائية، حتى يتم توفير الحماية الكاملة سواء للمواطنين أو حتى الموظفين على حد سواء خلال تواجدهم في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل.

وأضاف أيضاً أن فخامة الرئيس السيسي ركز بشكل خاص على عملية تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية التي يتردد عليها المواطن المصري بصفة خاصة، كما طالب أيضاً بتسهيل كافة الإجراءات التي يتم فرضها على الناس من أجل التعامل مع منظومة القضاء في مصر.

وأوضح السفير بسام راضي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ناشد وزير العدل بالاستمرار في عملية تحديث البنية التشريعية الخاصة بمنظومة القضاء، إضافة إلى زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري وأيضاً تطوير مختلف قاعات المحاكم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، كان المستشار عمر مروان وزير العدل حريصاً على استعراض كافة المجهودات التي بذلتها منظومة القضاء في الفترة الماضية، وذلك سواء فيما يتعلق بتدريب أعضاء الجهات القضائية إضافة إلى رفع قدراتهم الذاتية، أو حتى بشأن تطوير العمل الإداري من أجل تسهيل الإجراءات القضائية التي يتم فرضها على المواطنين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن وزير العدل قام أيضاً باستعراض كافة الجهود المبذولة من أجل المساهمة في عملية تطوير كافة مكاتب الشهر العقاري سواء على المستوى التقني أو حتى التكنولوجي.