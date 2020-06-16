الصحة العالمية تحسم الجدل بخصوص وجود سلالتين لفيروس كورونا في مصر

حسمت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص وجود سلالتين لفيروس كورونا المستجد في مصر منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الوباء في منتصف شهر مارس الماضي إلى غاية الآن.

وأكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن كل ما تردد مؤخراً حول وجود سلالتين لفيروس كورونا المستجد في مصر هي أنباء غير مؤكدة من الناحية العلمية بأي حال من الأحوال.

وأشار أيضاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل جاهدة بالتنسيق مع عدد كبير من العلماء والباحثين حول العالم من أجل تتبع التطورات الجينية الخاصة بالفيروس المستجد في معظم دول العالم حتى يتم رصد كافة الطفرات الجينية.

وشدد الدكتور جون جبور في حديثه على أن جميع البيانات التي ظهرت في الفترة الماضية داخل مصر على وجه التحديد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لم تظهر أي تغيير على الإطلاق في طريقة انتقال العدوى من شخص إلى آخر أو حتى شدة الألم الذي يعاني منه المريض بعد إصابته.

وأضاف أيضاً أنه من الوارد بدون أدنى شك حدوث بعض التغيرات الطبيعية في الفيروس، وهو الأمر الذي سبق وأن توقعه معظم العلماء مع بداية انتشار ذلك الوباء، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التغيرات هي التي تقلل من خطورة المرض بحيث يصبح غير قادر على الانتشار بشكل أسرع أو حتى التسبب بأذى كبير في حالة إصابة أحد المواطنين.

وأوضح الدكتور جون جبور في تصريحاته أن فيروس كورونا مستقر بنسبة كبيرة في الوقت الحالي في مصر مثلما هو الحال في دول العالم الأخرى، إلا أن التغيير سوف يحدث لا محالة على خصائصه مع مرور الوقت في المرحلة القادمة.

وجاءت هذه التصريحات من طرف الدكتور جون جبور رداً على تصريحات سابقة أدلت بها الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية المختصة بمكافحة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث أكدت الدكتورة جيهان في وقت سابق أن الفيروس المستجد له سلالتين في مصر حتى الآن.