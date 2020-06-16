القومي للبحوث يكشف تفاصيل الهزة الأرضية في البحر الأحمر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت، منطقة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء.

وذكر المعهد، في بيان له، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 86 كيلو متر شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر، على عمق 10 كيلو متر، وقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، بخط عرض 27.2087 شمالاً، وخط طول 34.7044 شرقًا.

وأضاف المعهد أن سكان 3 مدن شعروا بالهزة الأرضية وهي مدن شرم الشيخ، والغردقة، وسفاجا.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن الزلزال لم يستغرق عدة ثواني، وشعر به المواطنين في مدينة شرم الشيخ، وتم التواصل مع جميع المرافق الحيوية بالمدينة، للوقوف على نتائجه، ولم نتلق أي بلاغات بحدوث خسائر في الأرواح أو المنشآت.