أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور جون جبور، إنه لا توجد أي بيانات تظهر أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، يتغير بشكل كبير سواء في طريقة انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وأضاف “جبور”، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع العلماء التابعين لها تواصل تتبع التسلسل الجيني للفيروس التاجي “فيروس كورونا” في جميع أنحاء العالم لرصد الطفرات الجينية التي قد تحدث عليه.

كانت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتورة جيهان العسال، كشفت عن وجود سلالتين من فيروس كورونا المستجد في مصر، تم تحديدهما عن طريق الاختبارات التي تُجرى للمرضى المصابون بفيروس كورونا للتأكد من إصابتهم بالعدوى.

وعاد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جون جبور للقول إن العلماء لاحظوا حدوث بعض التغيرات الطبيعية المتوقعة في فيروس كورونا المستجد، والتي لا تجعل كورونا أكثر قابلية للانتقال أو أكثر شدة من ذي قبل، إذ يعتبر الفيروس في الوقت الحالي مستقر نسبياً ولكن بمرور الوقت قد يحدث تغيرات من الممكن أن تغير خصائص فيروس كورونا.