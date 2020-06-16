وزيرة الصحة: الرجال أكثر إصابة بكورونا في مصر من النساء

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة إلى عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزيرة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى، لافتة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيروس كورونا في الرجال أعلى من السيدات بنسبة تصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات.

ولفتت إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 عاما، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تبلغ نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 عاما، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 عاما هي 7% فقط.

وأعلنت وزيرة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 47856 إصابة، وإجمالي عدد الوفيات 1766 وفاة.