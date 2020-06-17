“الأرصاد” تتوقع أحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال 3 أيام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا تتوقع فيه أحوال طقس، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وذكرت “الهيئة” أن طقس الأربعاء، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلاً.

وسجلت درجات الحرارة في “القاهرة 39-21 والوجه البحري 38-21، والسواحل الشمالية 36-22، وجنوب سيناء 39-27، وشمال الصعيد 41-25، وجنوب الصعيد 44-30”.

وأوضحت “الهيئة” أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليوم، تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

أما طقس الخميس، فتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون معتدلاً على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تكون درجات الحرارة خلاله، في “القاهرة: 32-21، والسواحل الشمالية 27-20، وجنوب سيناء 36-26، وشمال الصعيد 33- 23، وجنوب الصعيد 41-27”.

وقالت “الهيئة” إن طقس الجمعة، سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية والشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد.

وتوقعت أن درجات الحرارة فيه على “القاهرة 33-21، السواحل الشمالية 27-20، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 34-23، جنوب الصعيد 38-27”.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس والجمعة المقبلين، تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة جنوب الصعيد.