“الصحة” توضح حقيقة تلقيها 200 ألف طلب تبرع ببلازما الدم من متعافي كورونا

“الصحة” توضح حقيقة تلقيها 200 ألف طلب تبرع ببلازما الدم من متعافي كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلقيها أكثر من 200 ألف طلب من متعافي كورونا للتبرع ببلازما الدم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيس بوك”، اليوم الأربعاء: “تلقينا أكثر من 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة التبرع بالدم بالشراكة مع موقع فيس بوك “.

يذكر أن وزارة الصحة، دعت جميع المواطنين للتبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحي المصري، من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

كما دعت المتعافيين من فيروس كورونا المستجد، للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس.