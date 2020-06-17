برلماني يدعو إلى إطلاق اسم الرئيس “السيسي” على العاصمة الجديدة

برلماني يدعو إلى إطلاق اسم الرئيس “السيسي” على العاصمة الجديدة

دعا عضو مجلس النواب، النائب محمد الكوراني، إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك، أثناء الجلسة العامة للبرلمان، لبحث مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021.

وقال “الكوراني”: إن “الرئيس السيسي مش بيحب الشو الإعلامي وبيشتغل، علشان كده أنا بطالب بتغيير اسم العاصمة الإدارية لاسم السيسي”.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظى بشعبية كبيرة بين جموع المصريين، لدوره في دفع عجلة التنمية والإنتاج.