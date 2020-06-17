الشرقية.. غلق 19 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

نفذت محافظة الشرقية، حملات مكبرة للتفتيش على 64 منشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

جاء ذلك عن طريق اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية في الشرقية.

وقال المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن الحملات أسفرت عن وقف العمل بـ 19 شركة ومصنع في مجالات “صناعة النسيج، الأجهزة الكهربائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، سحب الأسلاك، الأثاث، الأحذية البلاستيكية”، لمدة 48 ساعة؛ لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين والحد من انتشار الفيروس.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أن الحملات كشفت عن عدم التزام أصحاب ثماني منشآت صناعية بتوفير كل المستلزمات الطبية والوقائية لحماية العاملين بها، ليجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحابها. كما جرى إعادة تشغيل ثلاث منشآت أخرى بعد التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.