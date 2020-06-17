بسبب “كورونا”| “الصيادلة” تطالب الحكومة بتأجيل امتحانات طلابها

طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتأجيل عقد امتحانات كليات الصيدلة في وقتها المقرر لها يوليو المقبل.

وقالت النقابة في خطابًا اليوم الأربعاء، إن ذلك نظرًا لما قد تسببه الامتحانات من زيادة في تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وإعمالا بمبدأ السلامة أولا.

وأضافت أن “خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، مما يشكل تحديًا كبيرًا للنظام الصحي والاقتصادي للدولة في الوقت الراهن”.