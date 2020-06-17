“الصحة” تُعلن عدد حالات “كورونا” المستفيدة من العلاج المنزلي

استعرضت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن إجمالي عدد الحالات التي صُرف لها العلاج المنزلي 7098 حالة (كبار)، و646 طفلاً، وعدد حقائب العلاج المنصرفة للمخالطين 57122 حالة (كبار)، و18366 طفلاً.

جاء ذلك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ولفتت “زايد” إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، والذين تلقوا العلاج وخروجوا من المستشفيات، إلى جانب إجمالي الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس.

وأوضحت الموقف الوبائي وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية، سواء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، أو النزل، أو يخضعون للعزل المنزلي، منوهة بما يتعلق بخصائص تلك الحالات الايجابية، من حيث السن، والنوع، والأمراض المزمنة المصاب بها عدد من تلك الحالات.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيًّا بشكل مباشر، بدلًا من النظام الورقي من خلال توزيع اسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى.