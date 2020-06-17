شمال سيناء تسجل ارتفاعاً ملحوظاً اليوم في أعداد مصابي فيروس كورونا

كشفت مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد فيها، حيث لا تزال المحافظة مبقية على مكانها ضمن المحافظات التي سجلت أقل معدلات إصابات يومية رغم ارتفاع عدد المصابين فيها بشكل تدريجي مؤخراً.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء خلال بيان رسمي، أن الوضع لا يزال مستقراً بنسبة كبيرة للغاية في المحافظة من حيث معدلات الإصابة والوفيات التي يتم تسجيلها بصفة يومية.

وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في محافظة شمال سيناء قد وصل حتى هذه اللحظة إلى 21 حالة فقط لا غير، وذلك منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء في منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن.

وشدد الدكتور طارق شوكة في البيان على أن جميع الحالات الإيجابية تم توزيعها على مختلف مستشفيات العزل، والتي تتمثل في مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية إضافة إلى مستشفى بئر العبد وأيضاً مستشفى العريش العام.

وأضاف أيضاً أنه يوجد 3 حالات إيجابية لم يتم نقلها إلى المستشفيات في ظل عدم معاناتها من أعراض حادة للمرض، لذا تم فرض العزل المنزلي على هذه الحالات كما تم توصيل حقائب المستلزمات الطبية لهم حتى يستكملوا علاجهم بشكل صحيح.

وأوضح الدكتور طارق شوكة في البيان محافظة شمال سيناء لم تشهد سوى وفاة حالتين فقط لا غير بسبب فيروس كورونا على مدار الأشهر الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأطقم الطبية بذلت كل ما وسعها لمحاولة إنقاذ الحالتين إلا أن الحالة الصحية الخاصة بهما كانت حرجة.

وشدد أيضاً على أن مجهودات العاملين في القطاع الطبي في محافظة شمال سيناء قد أسفرت بدورها عن شفاء 12 حالة حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال هناك 8 حالات أخرى في انتظار صدور نتائج التحاليل الخاصة بها.

وتعتبر محافظة شمال سيناء من أقل المحافظات التي تم تسجيل فيها حالات إصابة بوباء كورونا، وذلك يعود بدون أدنى إلى حالة الالتزام الكبرى من جانب المواطنين هناك بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.