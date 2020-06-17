كيفية احتساب العلاوات الخمس والزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات بالتفصيل

يترقب أصحاب المعاشات على مستوى جميع محافظات الجمهورية بفارغ الصبر مطلع شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020، من أجل صرف الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفة رسمية يوم أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات على 3 زيادات مختلفة، وتتمثل هذه الزيادات في كلاً من: الزيادة السنوية بنسبة 14 % / العلاوات الخمس لمن خرج على المعاش من 2006 إلى غاية 2015 / المتجمدات الخاصة بالعلاوات الخمس.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أيضاً عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بأصحاب المعاشات في يوم 24 يونيو المقبل من العام الحالي 2020، حتى يستطيع كل مواطن التعرف إذا كان من ضمن مستحقي العلاوات الخمس أو لا، وذلك عبر تسجيل الرقم القومي المتواجد في بطاقته الشخصية إضافة إلى الرقم التأميني الخاص بمعاشه.

يذكر أن أصحاب المعاشات قد خاضوا معركة قانونية لا مثيل لها على الإطلاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لعدة أشهر سابقة من أجل صرف هذه العلاوات الخمس، وقاد مجلس النواب على وجه التحديد هذه المعركة، قبل أن يتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بنفسه ويقف في صف أصحاب المعاشات في نهاية المطاف.

وإليكم الآن كيفية احتساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من 2006 إلى غاية 2015: