الجهات الأمنية توضح حقيقة وقوع انفجار في مدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء

حرص مصدر أمني في شرطة النجدة التابعة لقسم شرطة ثالث أكتوبر المتواجد في مدينة السادس من أكتوبر على نفي جميع الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، وذلك بخصوص وقوع انفجار مدوي في المدينة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا عدة منشورات تؤكد سماعهم انفجار في مدينة 6 أكتوبر، ثم قامت إحدى القنوات الفضائية بتأكيد هذه الأخبار بدون معرفة تفاصيل الواقعة.

ومن جانبه، أكد المصدر الأمني أن كل هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات على الإطلاق سواء بوقوع انفجار أو حتى حريق في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف أيضاً أن الوضع هو نفسه بالنسبة إلى إدارة المرور التي لم تستقبل أي بلاغات تماماً من المواطنين، مشدداً على أن إحدى الدوريات الأمنية قامت بتمشيط المدينة بالكامل في الساعات الماضية ولم يتم اكتشاف حدوث أي شيء تماماً.