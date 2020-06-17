الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 17 يونيو في مصر .. معدلات الإصابات والوفيات تواصل الارتفاع

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لا يزال يتم تسجيل المزيد من الأعداد الجديدة سواء فيما يتعلق بالمصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن جميع العاملين في القطاع الصحي في مصر يبذلون أقصى مجهودات لديهم من أجل محاولة السيطرة على انتشار الوباء من خلال علاج أكبر عدد ممكن من المصابين.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين الجدد يتم تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا عليهم، حيث يتم نقل الحالات الحرجة والخطيرة إلى مستشفيات العزل على الفور، أما الحالات التي ظهر عليها أعراض المرض يتم نقلها إلى نزل الشباب، فيما تم فرض العزل المنزلي على الحالات الأخرى المتمثلة في الحالات البسيطة أو التي لا تعاني من أي أعراض تماماً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء إضافة إلى مرسى مطروح لا تزال تعتبر أقل المحافظات تسجيلاً للإصابات اليومية بعكس جميع المحافظات الأخرى، فيما تبقى العاصمة القاهرة هي أكثر المحافظات تسجيلاً للإصابات ثم تليها مباشرة الجيزة بسبب الزحام الشديد فيهما على حد سواء.

وشدد أيضاً على الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل ونزل الشباب تولي رعاية كبيرة لكافة المصابين بدون أي تفرقة تماماً، وذلك بشكل مجاني بدون أن يتحمل أي مواطن أي تكاليف مالية بأي حال من الأحوال بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع المواطنين مطالبين بالاستمرار في عملية الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون بصفة دائمة، وأيضاً ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.

وأوضح أيضاً أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الأربعاء 1363 إصابة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 49219 حالة حتى هذه اللحظة، كما شهد اليوم أيضاً خروج 411 حالة من مستشفيات العزل بعد التعافي بشكل كامل من المرض.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن إجمالي عدد المتعافين في مصر قد وصل إلى 13141 حالة إلى غاية الآن، وذلك من أصل 14566 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، أما إجمالي عدد الوفيات فقد وصل إلى 1850 حالة وفاة، حيث تم تسجيل 84 حالة وفاة جديدة اليوم الأربعاء.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020: