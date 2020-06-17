السودان يعلن فشل محادثات وزراء الري حول سد النهضة

أعلن ياسر عباس، وزير الري السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنهم طالبوا إحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.

وتابع أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تواصلت اليوم على مستوى وزراء الري.

وأكد “عباس” عن سعي السودان القانوني للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية، وأكد أن بلاده تؤكد على حق الدول في الاستخدام المنصف لمياه النيل دون ضرر.

وأشار إلى أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث، حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق، و آلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.

وأوضح أنه بناء على ذلك طلب السودان، إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية، التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.

ووجه عباس الشكر إلى مصر وإثيوبيا، على قبولهم مبادرة السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.