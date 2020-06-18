تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، تسجيل 79 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، بسبب مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، الخميس، إن التحاليل أثبتت إصابة 79 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي المسحات التي جرى أخذها من المرضى بتاريخ الثلاثاء 16 / 6 / 2020.

وأضاف أنه جار العمل في فحص مسحات أخرى خاصة بيوم الأربعاء 17 / 6 / 2020.

وأشار المصدر إلى أن الإصابات بحسب توزيعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وفق العينات الواردة لمعمل التحاليل، جاءت كالتالي:

مستشفى حميات دسوق: 13 حالة.

مستشفى صدر كفر الشيخ: 9 حالات.

مستشفى مطوبس المركزي: 10 حالات.

مستشفى فوه للتأمين الصحي: 6 حالات.

مستشفى فوه المركزي: 5 حالات.

مستشفى العبور للتأمين الصحي: 12 حالة.

مستشفى قلين المركزي: 3 حالات.

مستشفى دسوق العام: 11 حالة.

مستشفى حميات كفر الشيخ: 10 حالات.