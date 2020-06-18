انكسار الموجة الحارة.. “درجات” وأحوال طقس اليوم الخميس 18 يونيو 2020

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أحوال الطقس، اليوم الخميس، يتوقع أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وانتهاء للموجة الحارة.

وقالت “الهيئة”، إن القاهرة الكبرى تشهد طقسًا معتدلا نهارًا، لطيفًا ليلا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ويكون الطقس معتدلاً نهارًا، لطيفًا ليلا ومصحوبًا بشبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، على الوجه البحري.

ومعتدل نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلا نهارًا لطيفًا ليلا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس حار نهارًا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.

ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 يونيو 2020:

القاهرة الكبرى 32 – 21

الوجه البحري 32 – 21

السواحل الشمالية الغربية 27 – 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 – 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 – 26

شمال الصعيد 33 – 23

جنوب الصعيد 41 – 27